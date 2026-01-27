Депутаты Верховной Рады между собой неформально обсуждают компромиссы по завершению военных действий, включая вывод ВСУ из Донбасса. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

При этом парламентарии боятся говорить на данную тему публично, опасаясь обвинений в госизмене и работе на Россию.

Изменение настроений в парламенте произошло на фоне тяжелой ситуации в республике, особенно в сфере энергетики. Кроме того, оказывает влияние раздрай между Европой и США.

«Вопрос, когда и как закончится война, звучит, чаще всего, первым, когда я приезжаю на округ. Люди устали, видя, что этому нет конца и края. Говорят всякое. Есть и такие, кто уже рукой махнул на Донбасс», — рассказал один из нардепов.

26 января в Кремле сообщили, что продолжение трехсторонних контактов России, США и Украины по урегулированию российско-украинского конфликта запланировано на следующую неделю. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на нынешней стадии переговоров «дружелюбие вряд ли возможно». Он подчеркнул: Москва не будет публично обсуждать темы переговоров, но рассказал о том, что для России имеет принципиальное значение.

Ранее в МИД РФ обвинили Киев и Европу в попытке подменить ключевые вопросы урегулирования.