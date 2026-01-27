Размер шрифта
Париж выступил против покупки Киевом Storm Shadow за счет кредита ЕС

СМИ: Париж выступил против покупки Киевом Storm Shadow.
Франция блокирует план ЕС по упрощению приобретения Украиной ракет Storm Shadow. Об этом пишет РИА Новости

Издание сообщает, что Франция выражает несогласие с предложением о создании системы, которая позволила бы Украине легче приобретать британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow за счет кредитной линии ЕС в размере 90 миллиардов евро.

По информации газеты, группа из одиннадцати стран-членов ЕС предложила внести изменения в действующие правила, чтобы Киев мог использовать выделенные средства для закупки британского вооружения. Однако, французская сторона выступает против этой инициативы.

