Франция блокирует план ЕС по упрощению приобретения Украиной ракет Storm Shadow. Об этом пишет РИА Новости

Издание сообщает, что Франция выражает несогласие с предложением о создании системы, которая позволила бы Украине легче приобретать британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow за счет кредитной линии ЕС в размере 90 миллиардов евро.

По информации газеты, группа из одиннадцати стран-членов ЕС предложила внести изменения в действующие правила, чтобы Киев мог использовать выделенные средства для закупки британского вооружения. Однако, французская сторона выступает против этой инициативы.

Ранее Париж выступил против покупки Киевом Storm Shadow за счет кредита ЕС