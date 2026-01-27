Размер шрифта
Умерла помощница губернатора Белгородской области

Гладков сообщил о смерти своей помощницы Веры Мангушевой
Помощница губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Вера Мангушева умерла в возрасте 38 лет. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

«Вера была моим помощником почти четыре года и прошла все самые трудные дни специальной военной операции <...> Всю боль каждого человека, с которым мы соприкасались, она проносила через себя», — подчеркнул Гладков.

Губернатор отметил: Мангушеву навсегда запомнят как яркого, умного, жизнелюбивого, сердечного и очень ответственного человека.

При этом глава Белгородской области не уточнил, что стало причиной смерти помощницы.

20 января Гладков сообщил, что при атаке БПЛА погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Тайлоков.

Как рассказал губернатор, Тайлоков приехал для оценки последствий и помощи жителям после удара дрона по коммерческому объекту в селе Головчино. В этот момент еще один дрон ВСУ повторно атаковал парковку возле объекта. В результате помощник главы по безопасности Грайворонского округа получил тяжелые ранения, медикам не удалось его спасти.

Ранее умер один из основателей отряда «Центроспас» МЧС.
 
