Россия обошла Китай в мировом рейтинге военной мощи. А на каком месте Украина?

Опубликован обновленный рейтинг военной мощи армий мира Global Firepower. В нем Вооруженные силы России вновь сохранили второе место. Первое традиционно заняли США, а третье — Китай. Армию Украины же второй год подряд разместили лишь на 20-й строчке — она уступила, например, Египту. Несмотря на высокую цитируемость рейтинга, эксперты выражают сомнение в его объективности.

Россия сохранила за собой второе место в обновленном рейтинге военной мощи армий мира Global Firepower (GFP). Информация опубликована на портале проекта.

По информации составителей рейтинга, на вооружении России стоит наибольшее в мире количество артиллерийских орудий, подводных лодок и кораблей класса корвет. По числу танков, военных самолетов и вертолетов и размеру флота страна находится на второй строчке.

Российская Федерация практически неизменно занимает эту позицию с 2007 года. Только в 2010 году она ненадолго «уступила» место Китаю.

Глобальным лидером GFP, в котором оцениваются 145 государств, как всегда стала армия США, а на третьем месте по-прежнему расположился Китай. Следом в топ-10 идут Индия, Южная Корея, Франция, Япония, Великобритания, Турция и Италия.

Украина второй год подряд заняла лишь 20-ю позицию , что для страны не является рекордом. Выше нее оценили армии Египта, Испании, Австралии, Ирана, Израиля, Пакистана, Индонезии, Германии и Бразилии. В 2023 году Вооруженные силы Украины (ВСУ) располагались на 15-м месте, однако уже к следующему январю они потеряли три строчки. При этом еще в 2021 году, то есть до начала украинского конфликта, армия этой страны была на 25-м месте.

К сильным сторонам ВСУ аналитики отнесли численность и реальную боеспособность, наличие поставленной странами Запада военной техники, активное использование беспилотников, развитые железные дороги, хорошую добычу угля и значительный приток денег в оборонный сектор. Однако составители рейтинга обратили внимание на слабость украинского флота, малое число самолетов и зависимость от импорта топлива.

О рейтинге

Global Firepower — рейтинг совокупной военной мощи стран мира, который ведется с 2005 года. Считается, что его основал американский блогер Дэниел Пучек, владеющий сетью сайтов Military Factory. При этом имена принимающих участие в формировании рейтинга экспертов и аналитиков на сайте не указаны. Несмотря на это, он ежегодно активно цитируется СМИ.

Портал не раскрывает всех деталей своей методологии, однако его создатели утверждают, что рассчитывают основную свою метрику, так называемый PowerIndex, на основе более 60 показателей. Среди них количество техники, численность личного состава, расходы на оборону, промышленные мощности, логистические возможности и географические факторы. При этом наличие или отсутствие у стран ядерного оружия не учитывается.

GFP регулярно подвергается критике экспертов из-за отказа раскрывать формулу подсчета результатов и отсутствия подтверждения данных учеными. Например, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» усомнился в объективности рейтинга:

«Рейтинг Global Firepower только название носит солидное, а на самом деле – это ведь придуманный американским блогером по фамилии Пучек список стран, который мало меняется из года в год. Эксперты по оружию и армиям мира не могут определить даже критерии, на основе которых он составляется. Никто не знает, что оценивается и как. Возглавляют рейтинг, естественно, США — как родина составителя, а дальше уже зависит, видимо, от настроения и представлений Пучека».

Депутат выразил уверенность, что на деле российская армия является первой в мире по оснащению и боевому опыту.

Военный корреспондент Александр Коц отметил, что Пучек не является экспертом в вопросе обороны. Также по данным журналиста, при расчете PowerIndex составителями рейтинга используются устаревшие данные.

Военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии порталу News.ru назвал безосновательным решение не включать в GFP армию КНДР.

«Армия Северной Кореи показала свои возможности и способности на Курском направлении. У них одна из самых многочисленных армий мира. Они обладают ядерным оружием, так что тут удивительно, почему страна не в топе рейтинга сильнейших армий мира», — сказал собеседник издания.

В то же время директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в эфире телеканала «Россия 24» выразил мнение, что топ-3 этого рейтинга «более-менее соответствует действительности». Однако он добавил, что поставил бы армию России на первое место.