Армия

В небе неподалеку от Мурманска засекли американский самолет-разведчик

Flightradar24: самолет-разведчик США Poseidon летал недалеко от порта Мурманска
Reuters

Патрульный противолодочный самолет США P-8A Poseidon летал неподалеку от Мурманска. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24, отслеживающего полеты.

По данным сервиса, воздушное судно вылетело из международного аэропорта Кефлавик в Исландии и спустя несколько часов было зафиксировано в нейтральном воздушном пространстве Баренцева моря рядом с портом Мурманска.

Позднее самолет перестал отображаться на радарах и в настоящее время не фиксируется в районе Мурманска.

Boeing P-8A Poseidon, разработанный на платформе гражданского лайнера 737-800ERX, является специализированным авиационным комплексом, предназначенным для мониторинга надводной обстановки, а также для обнаружения и борьбы с подводными лодками.

20 января такой же самолет был замечен в воздушном пространстве над Черным морем вблизи Сочи. Согласно зафиксированному маршруту, разведывательный борт вылетел с авиабазы на острове Сицилия. Путь самолета пролегал через болгарскую Варну и территорию Румынии, после чего воздушное судно направилось в сторону сочинского побережья, намеренно обходя Крымский полуостров. В дальнейшем борт совершил маневр разворота в районе грузинского Батуми и взял обратный курс к месту базирования в Италии.

Ранее над Черным морем засекли американский самолет-шпион Boeing RC-135U Combat Sent.
 
