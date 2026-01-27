Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Южной Кореи

Трамп заявил, что повышает пошлины на товары из Южной Кореи с 15 до 25%

Президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social, что повышает пошлины на товары из Южной Кореи с 15 до 25%.

Глава Белого дома обвинил законодательный орган республики в невыполнении своих обязательств по сделке с Вашингтоном.

«Из-за того, что корейский парламент не ратифицировал наше историческое торговое соглашение, что является его прерогативой, я настоящим повышаю пошлины на южнокорейские автомобили, пиломатериалы, фармацевтическую продукцию и все остальные товары, попадающие под действие взаимных пошлин, с 15 до 25%», — заявил Трамп.

25 января стало известно, что в случае заключения торгового соглашения Канады с Китаем Вашингтон введет пошлины 100% на весь канадский экспорт. По словам Трампа, если «губернатор» Карни (премьер-министр Канады) думает, что может превратить страну в порт выгрузки для КНР, чтобы отправлять товары и продукцию в США, то он грубо ошибается.

21 января американский лидер сообщил, что решил не вводить дополнительные тарифы против ряда европейских стран, которые не поддерживают его планы в отношении Гренландии.

Ранее заявление Трампа об отмене пошлин для Украины сочли насмешкой.