«Роскосмос» показал снимок снежного циклона над Москвой

«Роскосмос» показал сделанный из космоса снимок циклона, из-за которого Москву в скором времени накроет мощный снегопад. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале госкорпорации.

«Заснеженная Москва — снимок спутников Роскосмоса. 26 января к столице приблизился снежный циклон», — подписан снимок.

«Роскосмос» уточнил, что изображение получили с помощью съемки со спутников серии «Электро-Л» и «Арктика-М».

Как сообщили в Гидрометцентре РФ, сильный снегопад начнется вечером 26 января в Москве и Подмосковье. По информации специалистов, местами ожидается метель, гололедица, возможны снежные заносы на дорогах. Скорость южного ветра в ночное время может достигать в порывах 15 м/с.

В связи с такой погодой синоптики объявили в Московском регионе оранжевый уровень опасности. В столице он будет действовать с 2:00 до 22:00 мск 27 января, а в области — с 22:00 до 21:00 мск 28 января.

Главный специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус предупредил, что в отличие от метелей в первой декаде января, предстоящие осадки прогнозируются менее интенсивными, но более продолжительными. Циклон будет бушевать на территории столичного региона три дня.

Ранее в Москве замерзла Останкинская башня.