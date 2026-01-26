Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Наука

«Роскосмос» показал снимок снежного циклона над Москвой

«Роскосмос» опубликовал снимок циклона, который накроет Москву снегопадом
«Электро-Л» и «Арктика-М»/Роскосмос

«Роскосмос» показал сделанный из космоса снимок циклона, из-за которого Москву в скором времени накроет мощный снегопад. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале госкорпорации.

«Заснеженная Москва — снимок спутников Роскосмоса. 26 января к столице приблизился снежный циклон», — подписан снимок.

«Роскосмос» уточнил, что изображение получили с помощью съемки со спутников серии «Электро-Л» и «Арктика-М».

Как сообщили в Гидрометцентре РФ, сильный снегопад начнется вечером 26 января в Москве и Подмосковье. По информации специалистов, местами ожидается метель, гололедица, возможны снежные заносы на дорогах. Скорость южного ветра в ночное время может достигать в порывах 15 м/с.

В связи с такой погодой синоптики объявили в Московском регионе оранжевый уровень опасности. В столице он будет действовать с 2:00 до 22:00 мск 27 января, а в области — с 22:00 до 21:00 мск 28 января.

Главный специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус предупредил, что в отличие от метелей в первой декаде января, предстоящие осадки прогнозируются менее интенсивными, но более продолжительными. Циклон будет бушевать на территории столичного региона три дня.

Ранее в Москве замерзла Останкинская башня.
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!