В Госдуме предложили наносить маркировку об аллергенах на штучные продукты

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился в Роспотребнадзор и Росстандарт с предложением ввести в России обязательное нанесение маркировки об аллергенах на штучные продукты питания. Речь идет о продуктах небольших размеров, на которых состав указан мелким и нечитабельным шрифтом. Копия письма Чернышова есть в распоряжении «Газета.Ru».

По словам Чернышова, при продаже штучных кондитерских и хлебобулочных изделий (конфеты, карамель, печенье, пирожные и так далее) важная информация о наличии аллергенных компонентов зачастую фактически недоступна для потребителя в момент принятия решения о покупке и потреблении.

«Несмотря на общие требования к указанию состава, сведения об аллергенах наносятся нечитаемым микрошрифтом, интегрированы в общий перечень ингредиентов и не выделены визуально, что делает их выявление практически невозможным. Такая ситуация представляет собой реальную угрозу для здоровья граждан, страдающих пищевыми аллергиями (согласно данным Сеченовского центра материнства и детства, аллергия и пищевая непереносимость есть у более чем 30% российских детей), и противоречит базовому принципу обеспечения безопасности потребителей», — считает Чернышов.

Парламентарий попросил глав профильных ведомств рассмотреть возможность введения обязательного требования к нанесению на каждую единицу штучного пищевого продукта (или на ее индивидуальную обертку/носитель) специально выделенной маркировки, содержащей информацию о наличии основных аллергенов (из перечня ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»).

«Такая маркировка должна наноситься на лицевую сторону упаковки/обертки продукта (или основную видимую поверхность продукта при ее отсутствии) и представлять собой четкое, визуально обособленное текстовое перечисление (например, «Содержит: арахис, молоко»). Маркировка должна наноситься дополнительно к полной текстовой информации о составе, размещаемой в установленном порядке, и выполнять функцию оперативного визуального предупреждения», — пояснил он.

Эта мера, по мнению Чернышова, позволит гражданам, особенно родителям детей, страдающих аллергией, мгновенно идентифицировать потенциально опасный продукт без необходимости поиска и изучения мелкого текста полного состава.

«Это является логичным и необходимым шагом в развитии потребительского законодательства, отвечающим на запрос общества по обеспечению базовых стандартов безопасности», — резюмировал он.

Ранее россиян предупредили, какая упаковка для еды самая опасная.