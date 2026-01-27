Размер шрифта
Армия

Дипломат РФ рассказал о существенном превышении ядерного потенциала НАТО над российским

Дипломат Ульянов: ядерный потенциал НАТО в полтора раза больше российского
Ядерный потенциал Соединенных Штатов, Великобритании и Франции в полтора раза превышает российский. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он подчеркнул, что совокупный потенциал Вашингтона, Лондона и Парижа, которые являются союзниками по Североатлантическому альянсу, превышает две тысячи боезарядов, в то время как у России их почти в полтора раза меньше.

Дипломат отметил, что для российской безопасности образуется существенный дисбаланс. В соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) у РФ и США должно быть не более 1550 ядерных боезарядов. В то же время у Франции около 300 ядерных боезарядов, у Британии — свыше 200.

9 января президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с завершением срока действия ДСНВ. По его словам, американская и российская стороны могут заключить «лучшее соглашение».

ДСНВ, продленный в 2021 году, истекает 5 февраля 2026 года. Россия приостановила участие в договоре в феврале 2023 года, но придерживается его количественных ограничений (на вооружения и пусковые установки) и уведомлений о пусках. В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова соблюдать договор минимум до 5 февраля 2027 года, если Вашингтон пообещает то же самое.

Ранее Медведев предрек расширение мирового «ядерного клуба».
 
