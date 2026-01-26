От рабочих до генсеков: какими были советские дачники

Первые дачи появились в России еще при Петре I, однако настоящее массовое развитие дачная культура получила только в XX веке.

Победа в Великой Отечественной войне тяжело далась СССР — одной из самых пострадавших отраслей стала экономика, а сельское хозяйство пришло в упадок.

Для того, чтобы быстро решить эту проблему, в феврале 1949 года советское правительство выпустило постановление «О коллективном и индивидуальном огородничестве и садоводстве рабочих и служащих». Именно этот документ, предписывающий выделять свободные пригородные земли под сады и огороды, и подтолкнул развитие дачного хозяйства.

В 1955 году на загородных участках разрешили строить небольшие дома, а к 1970-м выражение «квартира, машина, дача» окончательно закрепило потребительский идеал того времени.

Дачи стали для советских граждан местом летней миграции: на них часто проводили теплые месяцы, причем не только за работой, но и ради отдыха от городской духоты и суеты.

