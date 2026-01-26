Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Фото

От рабочих до генсеков: какими были советские дачники

Стройотряды и поездки "на картошку". Как студенты жили в СССР
"Все, что в жизни есть у меня". 80 лет со дня рождения Вячеслава Добрынина
«Вычеркнула слово «страх» из словаря». Алише Киз — 45
Умер соведущий "Вечернего Урганта" Александр Олейников

Первые дачи появились в России еще при Петре I, однако настоящее массовое развитие дачная культура получила только в XX веке.

Победа в Великой Отечественной войне тяжело далась СССР — одной из самых пострадавших отраслей стала экономика, а сельское хозяйство пришло в упадок.

Для того, чтобы быстро решить эту проблему, в феврале 1949 года советское правительство выпустило постановление «О коллективном и индивидуальном огородничестве и садоводстве рабочих и служащих». Именно этот документ, предписывающий выделять свободные пригородные земли под сады и огороды, и подтолкнул развитие дачного хозяйства.

В 1955 году на загородных участках разрешили строить небольшие дома, а к 1970-м выражение «квартира, машина, дача» окончательно закрепило потребительский идеал того времени.

Дачи стали для советских граждан местом летней миграции: на них часто проводили теплые месяцы, причем не только за работой, но и ради отдыха от городской духоты и суеты.

Какими были дачники в СССР — в галерее «Газеты.Ru».
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!