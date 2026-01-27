Над Курском произошли взрывы

Серия взрывов произошла над Курском. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Как рассказали местные жители Telegram-каналу, взрывы прогремели над городом в 01:00 (совпадает с мск). Всего было слышно около пяти-семи громких звуков в разных частях населенного пункта. При этом в некоторых районах Курска жители видели вспышки в небе.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях в настоящее время нет.

26 января в министерстве обороны России сообщили, что за минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 109 дронов самолетного типа и две управляемые авиабомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ведомства, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции (СВО) ВСУ лишились 111 126 беспилотников.

В этот же день глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник рассказал, что в регионе после ударов украинских БПЛА оказались повреждены энергообъекты и школа.

Ранее в Славянске-на-Кубани человек пострадал из-за атаки дронов на предприятия.