Россияне высказали свое отношение к ИИ-контенту

Россияне оказались не против ИИ-контента, но только если он хорошего качества

Половина российских пользователей предпочитает контент, созданный без участия искусственного интеллекта, однако это не приговор для технологии. Исследование digital-агентства АЙNET и маркетплейса нейросетей chad показало: основной причиной остается не сам факт использования ИИ, а качество результата.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Главная проблема — в разрыве восприятия. Создатели контента серьезно недооценивают предубежденность аудитории: они считают, что негативно к ИИ настроен лишь 1% пользователей, тогда как реальный показатель — 22%. Этот разрыв демонстрирует, что бренды и агентства все чаще ориентируются друг на друга, теряя связь с реальным восприятием конечного пользователя. Тем не менее обе стороны сходятся в главном: определяющее значение имеет качество. Об этом говорят 59% создателей и 33% потребителей контента.

Что именно раздражает пользователей? Не сама технология, а следствия ее некачественного применения: ошибки и нереалистичные детали, искусственность персонажей и текстов, шаблонность, отсутствие эмоций и живости.

«Пользователь устал не от нейросетей, а от их бездумного использования. ИИ сегодня — это «черновик», который требует обязательной доработки человеком. Мы рассматриваем технологию как способ кратно ускорить процессы, но финальное качество и эмоциональный отклик — это всегда зона ответственности эксперта», — отмечает Руслан Миняжетдинов, СЕО и founder digital-агентства АЙNET.

Утаить применение нейросетей от аудитории уже не получится: 48% пользователей распознают ИИ-контент моментально, 44% — в течение нескольких минут и лишь 1,2% не могут отличить его от работы человека. Попытки скрыть применение технологии могут лишь подорвать доверие к бренду. При этом 61% опрошенных отмечают значительный рост качества генерируемого контента за последнее время — распознавать его становится всё сложнее.

«Скрывать использование ИИ — провальная стратегия: 98,8% пользователей способны его распознать. Но это не проблема — 68% аудитории нейтрально относится к ИИ-контенту, если он качественный. Компании, которые это поняли, уже видят результат: почти половина отмечает рост маркетинговых показателей», — рассказывает сооснователь chad Артур Кольцов.

Бизнес активно внедряет технологию: 62% представителей компаний постоянно используют ИИ в работе с контентом, еще 36% прибегают к нейросетям периодически. Чаще всего их применяют для создания иллюстраций и фото товаров (23%), написания текстов (22%) и генерации креативных идей (20%).

Также ИИ используют в рутинных задачах (16%) и создании видеоконтента (8%). В планах на 2026 год у 65% компаний расширить использование нейросетей, и лишь 2,2% не рассматривают масштабирование в ближайшей перспективе.

Однако данные опроса указывают на необходимость более взвешенного подхода. Масштабирование ИИ-решений без пересмотра процессов контроля качества увеличивает риск репутационных потерь. Для аудитории сейчас принципиальное значение имеет не происхождение контента, а его точность, уместность и соответствие ожиданиям. Бизнесу стоит сфокусироваться на переходе от экспериментального применения нейросетей к структурной модели с четкими критериями качества. В противном случае генеративный контент может не усиливать, а ослаблять доверие к бренду.

