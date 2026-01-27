Размер шрифта
Армия

Американский атомный авианосец подошел к побережью Омана

Авианосец ВМС США Abraham Lincoln находится у побережья Омана
US Navy/Wikimedia

Атомный авианосец Военно-морских сил Abraham Lincoln сейчас находится в Аравийском море вблизи побережья Омана. Об этом свидетельствуют данные авиационного ресурса Flightradar24.

По его данным, на борт авианосца приземлился вылетевший из Омана конвертоплан CMV-22B Osprey, который предназначен для оперативной доставки грузов, почты и персонала.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в социальной сети X заявило, что ударная группа во главе с Abraham Lincoln выполняет задачи в акватории Индийского океана. Во время следования авианосца в Индийском океане его экипаж проводит плановое техническое обслуживание. В CENTCOM подчеркнули, что развернутая на Ближнем Востоке авианосная ударная группа предназначена для содействия «региональной безопасности и стабильности».

26 января сообщалось, что военно-транспортные самолеты ВВС США осуществляют переброску грузов на Ближний Восток с аэродрома Роберт Грей в штате Техас.

Ранее в Иране порекомендовали военным США прощаться с семьями.
 
