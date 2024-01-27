27 января — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

27 января в России отмечают День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сегодня мир также вспоминает жертв Холокоста. Православные верующие завершают празднование Богоявления и вспоминают равноапостольную Нину, просветительницу Грузии. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 27 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 27 января

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Сегодня россияне отмечают один из важнейших дней воинской славы: 27 января 1944 года в результате операции советских войск была окончательно снята блокада Ленинграда. Ее общее число жертв, по разным оценкам, составило от 600 тыс. до 1,5 млн человек.

Большинство людей погибли не от бомбежек, а от истощения и холода. Одним из символов самых тяжелых лет в жизни города стал кусочек хлеба весом 125 граммов — именно такой была минимальная дневная порция ленинградцев в суровые месяцы блокады. Для многих этот кусочек был и завтраком, и обедом, и ужином.

872 дня длилась блокада Ленинграда

В честь памятной даты по всей стране проходят патриотические акции «Свеча памяти», «Блокадный хлеб», возложение цветов к памятникам бойцам Великой Отечественной войны, образовательные мероприятия. В Санкт-Петербурге до 28 января включительно проезд в метро для ветеранов и блокадников будет бесплатным.

Международный день памяти жертв Холокоста

Дата появилась в календаре в 2005 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН . Именно в этот день в 1945 году советские войска освободили узников нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме . Этот лагерь, расположенный на территории Польши , в годы Второй мировой войны стал настоящей «фабрикой смерти». В советской историографии называлась цифра 4 млн погибших, сейчас большинство исследователей склоняются к количеству жертв от 1,1 млн до 1,5 млн человек.

По приказу нацистского руководства в Освенцим и другие концентрационные лагеря свозили евреев, цыган, советских военнопленных и представителей других групп. Заключенные жили в нечеловеческих условиях, были заняты на тяжелейших работах, страдали от истощения и пыток, становились жертвами медицинских экспериментов.

Символическое зажжение свечей на международном дне памяти жертв Холокоста в Еврейском музее и центре толерантности Светлана Шевченко/РИА Новости

День печати МВД РФ

27 января праздник отмечают представители ведомственных средств массовой информации. Дата приурочена к историческому событию: в этот день в 1804 году по инициативе министра внутренних дел Российской империи графа Виктора Кочубея вышел в свет первый номер «Санкт-Петербургского журнала» — первого ведомственного издания МВД.

Во времена СССР издавались журнал «Советская милиция» и еженедельная газета «Щит и меч». В 1991 году была образована Объединенная редакция МВД России.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 27 января в других странах

День святого Саввы (Савиндан) — Сербия. Святой Савва — основоположник автокефальной Сербской православной церкви и самый почитаемый святой этой страны. Он также является покровителем школьного образования. В этот день самые теплые поздравления принимают учителя. Еще одно название этого праздника — День духовности.

День солнечного кофе — Исландия. В Исландии это народный праздник в честь появления в долинах первых лучиков солнца, что после полярной ночи воспринимается как предвестие весны. По этому случаю принято заваривать крепкий ароматный кофе и радоваться скорому возвращению света и тепла.

Религиозные праздники 27 января

Отдание праздника Богоявления

Отдание Богоявления завершает многодневное празднование в честь Крещения Господня. В этот день верующие снова вспоминают события крещения Иисуса Христа в водах Иордана. Богослужения в этот день совершаются с особой торжественностью и включают молитвы и песнопения, которые звучали в сам праздник 19 января.

Для христиан это повод еще раз глубоко осмыслить значение духовного обновления и таинства Богоявления, когда миру открылась Пресвятая Троица.

День памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии

(современная Грузия)

Святая Нина жила в IV веке. Согласно церковному преданию, она была родом из Каппадокии, а по более поздним редакциям жития — племянницей Иерусалимского патриарха. С юных лет Нина прониклась христианской верой и всем сердцем возлюбила Бога. Ее отец, отказавшись от общения с миром, стал пустынником а мать посвятила себя Церкви. Воспитанием святой Нины занялась благочестивая старица. Женщина много рассказывала ей об Иверии, и Нина загорелась желанием принести в эту языческую страну веру Христову. Вскоре в видении ей явилась Богородица, вручившая девушке крест из виноградных лоз.

Когда император Диоклетиан обрушил на христиан страшные гонения, святая Нина нашла спасение в Иверии. Ее приютила женщина, работавшая на царских виноградниках. Очень быстро слава о святой распространилась по всей стране. К Нине потянулись люди — она исцеляла больных силой молитвы, рассказывала им о Спасителе. Благодаря святой многие жители Иверии приняли христианство.

Святая Нина Wikimedia Commons

Православная церковь 27 января также чтит память: • преподобных отцов, в Синае и Раифе убиенных: преподобномучеников Исаии, Саввы, Моисея и ученика его Моисея, Иеремии, Павла, игумена Адама, Сергия, Домна, Прокла, Ипатия, Исаака, Макария, Марка, Вениамина, Евсевия, Илии и иных с ними;

• преподобного Иосифа Аналитина Раифского;

• преподобного Феодула, иеромонаха;

• преподобного Стефана Вифинского (Халкидонского) и других. Католическая церковь вспоминает: • блаженного Георгия Матулевича (Матулайтиса), епископа;

• святую Девоту.

Народные праздники и приметы 27 января

День Нины

На Руси издавна почитали святую Нину. В народной традиции праздник получил название «Обряды скотины», так как в этот день было принято бережно заботиться о домашних животных, особенно о коровах. Хозяйки вычищали хлев, устилали пол свежей соломой, кормили животных чем-нибудь вкусным и ласково с ними общались. Старинная пословица гласила: «На святую Нину порадуй скотину». Бездельничать в этот день запрещалось: проваляешься весь день на печи — год удачу не поймаешь.

Приметы

По небу плывут белоснежные облака — к морозам.

На закате небо прорезалось ярким солнцем — ударят морозы.

Петухи с утра раскукарекались — к теплу.

Какие исторические события произошли 27 января

1880 год — американский изобретатель Томас Эдисон получил патент на лампу накаливания.

— американский изобретатель Томас Эдисон получил патент на лампу накаливания. 1924 год — в Москве прошли похороны Владимира Ленина: гроб с забальзамированным телом поместили в Мавзолей.

Во время похорон Владимира Ленина, Москва, 1924 год РИА Новости

1944 год — в результате операции «Январский гром» завершено полное снятие блокады Ленинграда. В ознаменование окончательного освобождения в городе был произведен салют.

— в результате операции «Январский гром» завершено полное снятие блокады Ленинграда. В ознаменование окончательного освобождения в городе был произведен салют. 1945 год — войска 59-й и 60-й армий 1-го Украинского фронта освободили узников концлагеря в Освенциме.

— войска 59-й и 60-й армий 1-го Украинского фронта освободили узников концлагеря в Освенциме. 1948 год — в США начали продавать первые бытовые магнитофоны.

— в США начали продавать первые бытовые магнитофоны. 1961 год — в Баренцевом море затонула советская подводная лодка С-80. Погибли все 68 членов экипажа.

— в Баренцевом море затонула советская подводная лодка С-80. Погибли все 68 членов экипажа. 1967 год — заключен международный Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. Установлен запрет на размещение ядерного оружия в космосе.

— заключен международный Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. Установлен запрет на размещение ядерного оружия в космосе. 1973 год — подписано Парижское соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме.

Дни рождения и юбилеи 27 января

В 1756 году родился Вольфганг Амадей Моцарт — великий австрийский композитор, органист, пианист.

Global Look Press

В 1826 году родился Михаил Салтыков-Щедрин — писатель, сатирик, классик русской литературы. В этом году исполнилось 200 лет со дня его рождения.

— писатель, сатирик, классик русской литературы. В этом году исполнилось 200 лет со дня его рождения. В 1832 году родился Льюис Кэрролл — английский писатель, математик и философ, автор «Алисы в Стране чудес».

— английский писатель, математик и философ, автор «Алисы в Стране чудес». В 1841 году родился Архип Куинджи — российский живописец, мастер пейзажа.

— российский живописец, мастер пейзажа. В 1850 году родился Эдвард Джон Смит — английский морской офицер, капитан лайнера «Титаник».

— английский морской офицер, капитан лайнера «Титаник». В 1859 году родился Павел Милюков — политик, историк, публицист, в 1917 году министр иностранных дел Временного правительства.

— политик, историк, публицист, в 1917 году министр иностранных дел Временного правительства. В 1879 году родился Павел Бажов — русский советский писатель, автор уральских сказов («Малахитовая шкатулка»).

— русский советский писатель, автор уральских сказов («Малахитовая шкатулка»). В 1932 году родилась Римма Казакова — советская и российская поэтесса.

— советская и российская поэтесса. В 1932 году родился Борис Шахлин — советский гимнаст, семикратный олимпийский чемпион.

88 лет исполняется Виктору Ждановичу — советскому фехтовальщику на рапирах, трехкратному олимпийскому чемпиону.

— советскому фехтовальщику на рапирах, трехкратному олимпийскому чемпиону. 82 года исполняется Нику Мейсону — британскому барабанщику, одному из основателей рок-группы Pink Floyd.

AP

78 лет исполняется Михаилу Барышникову — советскому и американскому артисту балета, хореографу, киноактеру.

— советскому и американскому артисту балета, хореографу, киноактеру. 69 лет исполняется Яниксу Герсу — британскому гитаристу, музыканту, автору песен, прежде всего известному как один из трех гитаристов группы Iron Maiden.

— британскому гитаристу, музыканту, автору песен, прежде всего известному как один из трех гитаристов группы Iron Maiden. 62 года исполняется Бриджит Фонде — американской актрисе («Поцелуй дракона», «Крестный отец 3»).

— американской актрисе («Поцелуй дракона», «Крестный отец 3»). 52 года исполняется Уле-Эйнару Бьерндалену — норвежскому биатлонисту, 8-кратному олимпийскому чемпиону, 20-кратному чемпиону мира.

— норвежскому биатлонисту, 8-кратному олимпийскому чемпиону, 20-кратному чемпиону мира. 49 лет исполняется Елене Ваенге — российской певице, автору песен.

Anatoly Lomohovn/Global Look Press