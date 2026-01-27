Размер шрифта
Армия

Иракские СМИ сообщили, что российские военные покидают аэродром на северо-востоке Сирии

Kurdistan24: российские военные покидают аэродром Эль-Камышлы в Сирии
Дмитрий Виноградов/РИА Новости

Российские военные якобы начали покидать военно-воздушную базу близ города Эль-Камышлы в населенной курдами северо-восточной части Сирии. Об этом сообщает вещающий из Ирака телеканал Kurdistan24.

26 января телеканал показал кадры с российским военно-транспортным самолетом Ил-76, у которого была открыта аппарель грузового люка. Журналисты Kurdistan24 в комментарии к видео утверждали, что борт прибыл забрать находящихся на военно-воздушной базе российских военных. Кроме того, были опубликованы кадры российского вертолета Ми-8 со снятыми лопастями несущего винта, якобы подготовленного к транспортировке внутри Ил-76.

Иракское издание Shafaq News, ссылаясь на источники в Сирии, сообщает, что якобы два самолета Ил-76 Воздушно-космических сил России перевозят персонал и оборудование из Эль-Камышлы на российскую авиабазу Хмеймим в Латакии. Это якобы осуществляется в координации с новыми властями Сирии и находящимися в провинции Эль-Хасака американскими военными.

Министерство обороны России пока никак не прокомментировало эту информацию.

22 января газета «Коммерсантъ» сообщила, что переходное правительство Сирии может попросить российских военных покинуть одну из трех их баз — аэродром в Эль-Камышлы.

Ранее сообщалось, что временный президент Сирии приедет в Москву для встречи с Путиным.
 
