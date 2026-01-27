Мурманские энергетики установили на месте аварии все временные опоры ЛЭП

Чибис: на месте аварии под Мурманском установлены все временные опоры ЛЭП

На месте аварии в Мурманской области установили временные опоры ЛЭП. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Он уточнил, что все временные опоры установлены, остается лишь осуществить монтаж последнего провода, после чего энергетики будут пробовать подключение. По прогнозу «Россетей» работы могут быть завершены уже во вторник.

До этого стало известно, что в Мурманске вторую опору ЛЭП удалось установить с помощью вертолета.

24 января в двух городах Мурманской области — административном центре и Североморске — произошло отключение света из-за падения опор ЛЭП. В сетевой компании заявили, что конструкции были повреждены из-за снегопада и шквалистого ветра. Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета Российской Федерации, две из пяти упавших опор находились в эксплуатации около 60 лет.

Ранее жителям обесточенного Мурманска начали раздавать продукты.