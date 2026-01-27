Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Мурманские энергетики установили на месте аварии все временные опоры ЛЭП

Чибис: на месте аварии под Мурманском установлены все временные опоры ЛЭП
Кадр из видео/Telegram-канал «Губернатор Чибис»

На месте аварии в Мурманской области установили временные опоры ЛЭП. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Он уточнил, что все временные опоры установлены, остается лишь осуществить монтаж последнего провода, после чего энергетики будут пробовать подключение. По прогнозу «Россетей» работы могут быть завершены уже во вторник.

До этого стало известно, что в Мурманске вторую опору ЛЭП удалось установить с помощью вертолета.

24 января в двух городах Мурманской области — административном центре и Североморскепроизошло отключение света из-за падения опор ЛЭП. В сетевой компании заявили, что конструкции были повреждены из-за снегопада и шквалистого ветра. Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета Российской Федерации, две из пяти упавших опор находились в эксплуатации около 60 лет.

Ранее жителям обесточенного Мурманска начали раздавать продукты.
 
Теперь вы знаете
Неизлечимый вирус Нипах угрожает России? Что говорят специалисты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!