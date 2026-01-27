Размер шрифта
Суд в Москве рассмотрит жалобу на решение по иску к Тимуру Иванову

В феврале суд рассмотрит жалобу на решение об изъятии у Тимура Иванова имущества
Илья Питалев/РИА Новости

11 февраля Московский городской суд проверит законность решения суда первой инстанции, в соответствии с которым был удовлетворен основной объем иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова. Об этом ТАСС рассказал участвующий в процессе адвокат Денис Балуев.

Он пояснил, что некоторые участники процесса не согласны с решением Пресненского суда Москвы и уже обжаловали его в апелляционной инстанции. Кроме того, часть из ответчиков, включая Иванова, не получили мотивированного решения суда.

5 декабря суд частично удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии у Тимура Иванова и его близких имущества на 1,2 млрд рублей. В ходе судебного заседания стало известно, что экс-заместитель министра обороны владел тремя компаниями — ООО «Дворянское гнездо», ООО «Волжский берег» и ООО «Гермес-техно», а также принадлежащим им имуществом.

Ранее Тимур Иванов объяснил происхождение своих особняков.
 
