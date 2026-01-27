Названы вакансии среди медиков с наибольшим заработком

Больше всех в медицине зарабатывают стоматологи и репродуктологи

Самый высокий медианный заработок среди врачей частных клиник в России — у стоматологов и репродуктологов. Об этом рассказали РИА Новостианалитики SuperJob.

Для этого они проанализировали базу вакансий в ноябре-декабре 2024 и 2025 годов.

«Наиболее высокий медианный заработок среди докторов коммерческих клиник - у зубных врачей: стоматологи-ортопеды зарабатывают в среднем 330 тысяч рублей в месяц (оклад + % от стоимости услуг), стоматологи-хирурги — 300 тысяч. На третьем месте по уровню медианного заработка — врачи-репродуктологи (255 тыс.)», — указали авторы статьи.

До этого глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова сообщила, что среди россиян сократилось количество работников, которые согласны трудиться за «серую» зарплату. Так, если раньше этот показатель составлял 60%, то сегодня это не более 30% сотрудников компаний. По ее словам, снижение количества согласных на такие условия работников падало в течение последних 20 лет.

