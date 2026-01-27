Временный президент Сирии приедет в Москву для встречи с Путиным

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа планирует приехать в Москву в среду, 28 января, для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Syria TV в Telegram-канале.

Подробности предстоящего визита и темы встречи не уточняются.

В октябре 2025 года аш-Шаара приезжал в Москву на переговоры с Владимиром Путиным.

В ходе беседы президент РФ заявил, что Москва в отношениях с Дамаском всегда руководствовалась интересами сирийского народа. Он отметил, что Россия никогда не связывала развитие отношений с Сирией с какими-либо особыми интересами или политической конъюнктурой.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, обсуждалась ли судьба бывшего сирийского лидера Башара Асада в ходе встречи, тогда ответил, что относительно судьбы экс-политика Кремлю нечего сообщить.

Ранее президент Сирии на переходный период аш-Шараа отменил визит в Германию.