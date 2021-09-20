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Главы Минздрава и Минобрнауки вылетели в Пермь на место трагедии

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минобрнауки Валерий Фальков по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина вылетели в Пермь, где студент устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, передает ТАСС.

По данным агентства, министры вылетели в город спецбортом. Вместе с ними на место трагедии также направились сотрудники Следственного комитета.

Ранее стало известно, что утром 20 сентября на территории Пермского государственного национального исследовательского университета произошла стрельба. Молодой человек вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах, выпрыгивали из окон. В настоящее время известно о 6 погибших и более чем 20 раненых. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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