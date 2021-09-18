СМИ: в Якутии уволенный из-за подозрения в краже выстрелил в начальника

В якутском поселке Жатай местный житель, ранее уволенный с судоверфи, выстрелил в своего бывшего начальника. Об этом сообщает Telegram-канал «КримЯкутия».

По словам жителей поселка, стрелявший был уволен по подозрению «в краже каких-то светильников стоимостью 3 млн. рублей». Сообщается, что мужчина из чувства мести приехал «убивать вахтовиков», проживавших в арендованной предприятием квартире. Ранил ли он начальника специально или случайно, не уточняется.

Потерпевший получил ранения в живот и ногу, сейчас он находится в реанимации. Он приехал в Якутию из Чувашии и должен был вернуться обратно на следующий день после нападения.

Больше никто не пострадал. Нападавшего задержала полиция.

На сайте управления СК по республике официального подтверждения произошедшего пока нет.

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