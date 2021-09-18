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СМИ: в Якутии уволенный из-за подозрения в краже выстрелил в начальника

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В якутском поселке Жатай местный житель, ранее уволенный с судоверфи, выстрелил в своего бывшего начальника. Об этом сообщает Telegram-канал «КримЯкутия».

По словам жителей поселка, стрелявший был уволен по подозрению «в краже каких-то светильников стоимостью 3 млн. рублей». Сообщается, что мужчина из чувства мести приехал «убивать вахтовиков», проживавших в арендованной предприятием квартире. Ранил ли он начальника специально или случайно, не уточняется.

Потерпевший получил ранения в живот и ногу, сейчас он находится в реанимации. Он приехал в Якутию из Чувашии и должен был вернуться обратно на следующий день после нападения.

Больше никто не пострадал. Нападавшего задержала полиция.

На сайте управления СК по республике официального подтверждения произошедшего пока нет.

Ранее сообщалось, что на Урале директор предприятия убил и сжег своего подчиненного.

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