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Преподавателя Библии из Калифорнии приговорили к 40 годам за педофилию

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Калифорнийского юриста и преподавателя Библии Стивена Матлака приговорили к 40 годам за растление шести девочек, младшей из которой было шесть лет, сообщает Daily Mail.

В суде мужчина извинился перед семьями жертв и попытался оправдаться сексуальной зависимостью. В ответ на это родители пострадавших девочек возмутились, назвав его «не более чем мерзким стариком».

Матлак признал себя виновным по семи пунктам обвинения в совершении уголовных преступлений. Мужчину арестовали в 2017 году после нападения на девочек, которые посещали класс изучения Библии в его доме. Все жертвы преступника общались с его дочерью, и он использовал эти отношения, чтобы растлить их.

Жена Матлака подала на развод в 2017 году после того, как были выдвинуты обвинения.

Матлак должен провести в тюрьме не менее 85% своего 40-летнего тюремного заключения, прежде чем он получит право претендовать на условно-досрочное освобождение. При этом после освобождения он должен будет зарегистрироваться в реестре лиц, совершивших преступления сексуального характера.

Ранее канадская певица и актриса Аланис Мориссетт рассказала, что в возрасте 15 лет подверглась сексуальному насилию со стороны нескольких мужчин. По словам Мориссетт, ей понадобились годы терапии, чтобы осознать свой статус жертвы. Личности насильников певица не раскрыла. Известно лишь, что преступления над Мориссетт были совершены еще до того, как она стала рок-звездой, но уже после ее дебюта в подростковом шоу Nickelodeon «You Can't Do That on Television».

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