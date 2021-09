Преподавателя Библии из Калифорнии приговорили к 40 годам за педофилию

Калифорнийского юриста и преподавателя Библии Стивена Матлака приговорили к 40 годам за растление шести девочек, младшей из которой было шесть лет, сообщает Daily Mail.

В суде мужчина извинился перед семьями жертв и попытался оправдаться сексуальной зависимостью. В ответ на это родители пострадавших девочек возмутились, назвав его «не более чем мерзким стариком».

Матлак признал себя виновным по семи пунктам обвинения в совершении уголовных преступлений. Мужчину арестовали в 2017 году после нападения на девочек, которые посещали класс изучения Библии в его доме. Все жертвы преступника общались с его дочерью, и он использовал эти отношения, чтобы растлить их.

Жена Матлака подала на развод в 2017 году после того, как были выдвинуты обвинения.

Матлак должен провести в тюрьме не менее 85% своего 40-летнего тюремного заключения, прежде чем он получит право претендовать на условно-досрочное освобождение. При этом после освобождения он должен будет зарегистрироваться в реестре лиц, совершивших преступления сексуального характера.

