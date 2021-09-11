Пострадавшие от взрыва в Липецкой области находятся в состоянии средней тяжести

Состояние жителей дома в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, пострадавших при взрыве, предположительно, бытового газа оценивается как средней тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные власти.

В пресс-службе отметили, что жизни людей ничего не угрожает. Состояние девочки 2012 года рождения также оценивается как средней тяжести, уточнили в областной администрации.

Ранее стало известно, что в ликвидации последствий ЧП участвуют поряка 260 человек и 83 единицы техники.

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за гибели двух человек в результате взрыва.

По данным РИА «Новости», в доме было 16 квартир, в которых проживали 30 человек. Здание построили в 1970 году, оно не считалось аварийным.

Информация о взрыве в поселке Солидарность на улице Школьной в доме №14 поступила в МЧС около 00:52 по московскому времени. Жертвами ЧП стали женщина и ребенок, шесть человек пострадали.