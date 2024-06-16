В Китае два человека выжили после попадания молнии

В Китае два человека выжили после прямого попадания молнии. Момент удара молнии запечатлели камеры видеонаблюдения, его показал телеканал CCTV.

На кадрах видно, как двое пострадавших идут под зонтами на вокзале в Цзиньчжоу. Непосредственно перед инцидентом шел проливной ливень, поэтому вся брусчатка была покрыта водой. В момент удара молния разветвилась и ударила в их зонтики после чего мужчины упали, но сразу же попытались встать.

Обоих доставили в больницу для оказания экстренной помощи. Один из пострадавших отделался царапинами, другой был госпитализирован. Жизни обоих вне опасности.

Спасатели рекомендуют не трогать металлические предметы по время грозы и помнить, что зонтик не защищает от молнии. Также следует воздержаться от купания во время грозы.

До этого кровля «Детского посольства» на ВДНХ в Москве загорелась из-за удара молнии.

Ранее спасатели объяснили россиянам, как избежать удара молнии в грозу.