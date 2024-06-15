«Пусть проверяют»: рэпер Slimus назвал причину переноса концерта в Екатеринбурге

Движение «Ветераны России» и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросили проверить клипы и песни рэпера Slimus (Вадима Мотылева) на пропаганду наркотиков. Сам музыкант заявил «Газете.Ru», что сейчас проводится лингвистическая экспертиза треков, из-за которой ему пришлось перенести концерт в Екатеринбурге. Мотылев отметил, что давно не упоминает запрещенные вещества в текстах, однако готов отказаться от исполнения треков, в которых будут найдены нарушения.

«Сейчас делается лингвистическая экспертиза треков, поэтому пришлось перенести концерт на другую дату. Если вдруг, что-то не пройдет, значит, не будем это исполнять. Пусть проверяют. Я не пропагандирую наркотики и давно их не упоминаю в текстах. Если и были когда-то упоминания, то описывая негативный опыт», — сказал он.

Мотылев подчеркнул, что общественники переиначили его слова о плохой погоде в Москве, заявив, что таким образом рэпер негативно высказывается о стране в целом. Он назвал происходящее «дешевым самопиаром».

«Также они вырвали мои слова из интервью, где я говорю, что в Москве плохая погода полгода, слякоть, грязь и нет солнца. И пытаются это перекрутить, что я негативно высказался о стране в целом, назвав ее грязной Россией. Похоже на дешевый самопиар, не более того. Я плачу налоги и трачу немалую часть заработанных мною денег в своей стране. Любой гражданин РФ имеет право на собственное мнение», — добавил он.

13 июня глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила в Telegram-канале, что обратилась в МВД РФ и Генпрокуратуру с просьбой проверить творчество рэпера Slimus. В его треках общественный деятель усмотрела «и пропаганду наркотиков, и оскорбление чувств верующих, и дискредитацию армии, и поддержку террориста Зеленского». Мизулина также опубликовала видеообращение музыканта, в котором он высказывался против СВО, и приложила скриншот текста одной из песен рэпера от 2020 года, в которой тот просил «впустить» его на Украину.

После этого стало известно, что концерт музыканта в Екатеринбурге, запланированный на 15 июня, был перенесен. У рэпера в этом месяце должны состояться выступления в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге, а в августе — в Москве и Калининграде.

15 июня Life со ссылкой на Telegram-канал Shot сообщил, что движение «Ветераны России» также направило в МВД заявление с просьбой проверить творчество Мотылева. Кроме того, общественники попросили проверить и друга Мотылева — рэпера Гуфа (Алексея Долматова).

Ранее рэперы Slimus и Особов удалили клип про священника после жалоб верующих.