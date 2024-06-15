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В Чехии призвали вернуть на Украину подлинный мир

Президент Чехии Павел: на Украину необходимо вернуть подлинный мир

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Global Look Press

Президент Чехии Петр Павел в социальной сети X призвал вернуть на Украину не иллюзию мира, а подлинный и справедливый мир.

«Сегодня представители ста стран мира встретились в Швейцарии, чтобы вместе обсудить, как восстановить мир в Украине. Не иллюзия мира, которая оправдает агрессора, а реальный, справедливый и устойчивый мир», — сказал он о саммите по Украине в Бюргенштоке.

Он добавил, что участникам конференции предстоит трудный путь. Также президент отметил, что в рамках саммита будут обсуждаться конкретные последствия войны, которые касаются абсолютно всех.

До этого чешский политолог Петр Друлак заявил, что Запад должен внимательно отнестись к предупреждению президента России Владимира Путина о том, какие будут последствия нанесения ударов по России западным оружием.

15 июня глава офиса президента Украины Ермак заявил, что Киев не против возобновления диалога с Россией и ищет возможность передать ей наработки мирной конференции в Швейцарии. По его словам, РФ могут пригласить на второй саммит для организации переговоров. Ранее президент России Владимир Путин уже выдвинул свои условия, однако их на Украине посчитали «ультиматумом».

Ранее в Кремле заявили о провоцировании России на ядерную эскалацию.

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