В сеть попали новые кадры насильственной мобилизации в Одессе. Их публикует украинское издание «Страна.ua».

На видео несколько украинских военных и полицейских ведут мужчину, который требует себе адвоката.

До этого командир ВСУ Матейко заявил о недостаточности мобилизации для решения проблемы нехватки людей на передовой.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 мая мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до 11 августа 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Харькове началась массовая мобилизация врачей.