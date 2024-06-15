«У всех крутых мальчиков этот статус уже есть»: комик Данила Поперечный объявлен иноагентом Комик Данила Поперечный включен в реестр иноагентов Минюста

Минюст внес блогера и комика Данилу Поперечного в реестр иноагентов. По данным Минюста, он в том числе распространял сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ, и осуждал СВО. В 2022 году блогера уже проверяли на дискредитацию российской армии. Он сам не раз смело шутил, участвовал в митингах и заступался за коллег.

Минюст признал блогера и комика Данилу Поперечного иностранным агентом. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Поперечный попал в реестр иноагентов, так как

был респондентом на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом;



участвовал в создании материала иноагента для неограниченного круга лиц;



выступал против СВО и распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ и ВС РФ;



получал поддержку со стороны иностранных источников и проживает за границей.

Вместе с Поперечным в реестр внесли журналиста и бывшего главного редактора «Сноба» Станислава Кучера (признан в РФ иностранным агентом), протестантского епископа Альберта Раткина (признан в РФ иностранным агентом), политического деятеля Игоря Артемьева (признан в РФ иностранным агентом) (помогал кандидату в президенты Борису Надеждину), активиста и политтехнолога Алексея Комелева (признан в РФ иностранным агентом).

Поперечный после публикации данных о новых иноагентах в соцсетях опубликовал символ звездочки на черном фоне и песню рэпера Face (признан в РФ иностранным агентом) «Юморист» со словами:

Gold on my wrist, я юморист.

Пошутил не так, и ты попал в blacklist.

Государева немилость, хоть я вроде бы и чистый.

Небо самолетам, а цензура для артиста.

«Меня смущает, что я не иноагент»

После начала СВО Поперечный осудил действия российских властей . 14 марта 2022 года стало известно о его отъезде из России. В своем блоге комик пояснил, что уехал из страны, так как боится за свою свободу и безопасность. Однако через месяц он вернулся и завил, что эмигрировать не планирует:

«Я решил оставаться в России до победного. Эмигрировать я никуда не собираюсь. Потому что в какой-то момент заиграло чувство несправедливости, [почему] я должен уезжать из своего дома, из страны, которую я люблю, если власти делают что-то, что мне не нравится».

В июле 2022 года Shot узнал, что комика проверяют на дискредитацию ВС РФ . Тогда он записал обращение, в котором подчеркнул, что не дискредитировал российскую армию и находится в России.

В марте 2023 года Поперечный сообщил, что сотрудники правоохранительных органов попытались сорвать его концерт в Ташкенте , якобы отключая микрофон, если шутка касалась происходящих в мире событий.

«Они даже самостоятельно вырезали без согласования шутку из открывашки концерта, где просто было слово «Россия», — поделился комик.

По словам Поперечного, из его материала убрали около 50 минут, поэтому он пообещал вернуть деньги всем желающим.

В июле 2023 года во время своего концерта комик заявил, что не может серьезно воспринимать новости о военных действиях в Изюме из-за названия города: «Когда я слышу фразу «три дня идут бои за Изюм», я не так сопереживаю этому. Как будто там муравьи сражаются. А ведь там люди гибнут». Это вызвало волну осуждения и критики в его адрес.

В сентябре 2023 года Поперечный пошутил, что завидует стендаперу Руслану Белому (признан в РФ иностранным агентом), так как его признали иноагентом:

«Меня смущает, что Руслан Белый иноагент, а я — нет! Я не хочу быть иноагентом, но при этом у всех крутых мальчиков этот статус уже есть!»

Блогер, комик и неравнодушный гражданин

Данила Поперечный — российский блогер, который также занимается стендапом. В своих соцсетях он периодически критикует действия властей.

В 2019 году в эфире «Вечернего Урганта» Поперечный заявил, что третий раз пришел на шоу, чтобы у него было меньше проблем во время концертных туров, поскольку при его появлении на Первом канале сотрудники служб видят, что он «согласован». Этот момент вырезали из итоговой программы.

В этом же году он снялся в ролике в поддержку фигурантов «московского дела» (серия уголовных дел после протеста 27 июля 2019 года, в списке фигурантов 31 человек) и выступил на митинге за честные выборы на проспекте Сахарова. В 2021 году блогер вместе с коллегами принял участие в ролике «Шутка не преступление», который призывал не лишать свободы за юмористические высказывания. Поводом для ролика стал арест комика Идрака Мирзализаде, пошутившего про русских и аренду квартиры.

Поперечный несколько лет жил в Киеве. В 2018 году ему запретили въезжать на территорию Украины в течение трех лет за «антиукраинскую позицию». После начала СВО комик осудил ее проведение и эмигрировал из России вместе с супругой Полиной Чистяковой. В 2023 году он сообщил, что переехал в США. По данным Telegram-канала Mash, Поперечный продал свою квартиру в Санкт-Петербурге за 35 млн руб., хотя, по его словам, он лишь временно переехал за границу.