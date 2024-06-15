Президент США Джо Байден и председательница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 в Апулии, Италия, 14 июня 2024 года

«Воровство безнаказанным не останется»: Россия может забрать у стран G7 десятки миллиардов долларов РИА Новости: страны G7 после конфискации активов России могут лишиться $83 млрд

Страны G7 могут потерять около $83 млрд — такую сумму они вложили в российскую экономику, считает РИА Новости. Россия сможет конфисковать эти деньги, чтобы покрыть свои расходы в случае изъятия замороженных российских активов или их доходов. Страны «Большой семерки» подтвердили, что намерены передать Украине $50 млрд в виде кредита, который будут погашать за счет средств РФ. Владимир Путин назвал это воровством, а дипломат Анатолий Антонов считает, что таким образом Запад решил поддержать «агонизирующий режим в Киеве».

Страны G7 могут потерять около $83 млрд в случае конфискации замороженных российских активов. РИА Новости выяснило, что именно такую сумму эти государства инвестировали в российскую экономику.

По данным агентства, по итогам 2022 года члены G7 вложили $82,8 млрд в российские активы. Самый крупный инвестор — Великобритания, страна купила активов на $18,9 млрд. Затем идут Германия ($17,3 млрд), Франция ($16,6 млрд) и Италия ($12,9 млрд). Американцы вложили $9,6 млрд, японцы — $4,6 млрд, канадцы — $2,9 млрд.

В мае президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому активы иностранных инвесторов могут изъять по решению суда для компенсации потерь в случае конфискации активов РФ за границей. Согласно документу, Центральный банк может обратиться в суд с иском о необоснованном лишении прав на имущество, после чего судья рассмотрит данный факт и может установить размер компенсации.

Таким образом, если страны G7 все же передадут Украине замороженные российские активы или доходы от них, Москва сможет возместить ущерб за счет иностранных активов.

$50 млрд для Киева

14 июня страны G7 выпустили совместное заявление по итогу саммита в Италии. По данным ANSA, они оценили ущерб, который якобы нанесла Россия Украине:

«По данным Всемирного банка, этот ущерб сейчас превышает $486 млрд».

В заявлении сказано, что, согласно международному праву, Россия не может отказаться от выплаты компенсации или решать, когда это будет сделано. Страны G7 намерены рассмотреть все возможные правовые пути, чтобы заставить РФ соблюсти все обязательства.

Кроме этого, страны G7 решили предоставить Украине кредит в размере $50 млрд, который будут гасить за счет доходов от замороженных российских активов. В заявлении также сказано, что эти активы останутся обездвиженными до окончания военных действий. После этого G7 планирует обеспечить соглашение о разморозке пунктом о выплате репараций, которых хватит для покрытия остатков задолженности, пишет Axios.

После начала СВО страны G7 и Австралия заморозили активы Центрального банка РФ в виде денежных средств и ценных бумаг в размере около $280 млрд. Большая часть из них находится в бельгийском депозитарии Euroclear. В 2023 году организация получила доход от них в размере €4,4 млрд, на начало 2024 года — дополнительно €1,6 млрд. Европейские специалисты посчитали, что именно доходы не принадлежат России, поскольку это «непредвиденные и чрезвычайные доходы», полученные в результате блокировки. Около 90% прибыли переведут Украине, оставшиеся деньги оставят для страховки на случай юридических разбирательств с Россией.

Воровство российских активов

Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал конфискацию доходов от замороженных активов воровством.

«Страны Запада заморозили сейчас российские активы и валютные резервы. Теперь думают над тем, как подвести хоть какую-то юридическую базу, чтобы их окончательно присвоить. Но, несмотря на все крючкотворство, воровство, безусловно, останется воровством. И безнаказанным не останется, с другой стороны», — отметил Путин, цитирует ТАСС.

Российский лидер добавил, что конфискация доходов подорвет международное доверие к системе, основанной на долларе и евро. Это может привести к разрушительным последствиям для ЕС и США. По словам Путина, уже сейчас идет отток средств из западных стран, хотя раньше европейские банки считались надежным местом для хранения капитала.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил журналистам, что решение G7 нелегитимно и имеет политическую подоплеку.

«Решение «семерки» по использованию доходов с российских активов на нужды Киева — нелегитимный шаг. Здесь явно прослеживается политическая подоплека: поддержать агонизирующий режим в Киеве, которому безразличны судьбы простых украинцев, тысячами гибнущих на фронте», — отметил дипломат.