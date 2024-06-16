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На саммите по Украине выкрикивали бандеровские лозунги

РИА Новости: на саммите по Украине выкрикивали «бандеровские лозунги»

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Michael Buholzer/Reuters

Главы нескольких делегаций на конференции по Украине в Швейцарии выкрикивали бандеровские лозунги во время съемки группового фото. Об этом сообщает РИА Новости.

В сообщении уточнили, что во время прямого эфира было видно, как Трюдо выкрикивает «Слава Украине». Некоторые из присутствующих руководителей делегаций, отвечают ему «героям слава».

Накануне конференции по Украине в Швейцарии предрекли провал. По данным агентства Bloomberg, в Швейцарии не будет дипломатов из Китая, а уровень представительства стран — членов БРИКС говорит о безнадежных попытках украинской стороны привлечь на свою сторону государства глобального Юга.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает предложение Путина мирным и отметил, что Запад продолжит помогать Украине.

Ранее глава Пентагона заявил, что президент РФ Владимир Путин «не вправе» ставить Украине условия о мире.

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