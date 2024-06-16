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Президент Финляндии обвинил Россию в нападении во время Второй мировой войны

Президент Финляндии Стубб напомнил о войне с СССР во время Второй мировой

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Emmi Korhonen/Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб в ходе выступления на саммите по Украине в Швейцарии обвинил Россию в том, что она оккупировала страну во время Второй мировой войны. Видео с выступлением политика опубликовал вещатель Yle.

Глава государства заявил, что в Финляндии многие обеспокоены наличием общей границы с Россией протяженностью 1300 километров. По его словам, с 13 века у Финляндии было более 30 «войн и стычек» с Россией.

«Россия оккупировала Финляндию во время Второй мировой войны, мы потеряли 10% нашей территории, включая землю, где родились мои бабушка и дедушка и где родился мой отец», — сказал он, объяснив этим активное участие Финляндии в помощи Украине.

Война между СССР и Финляндией продлилась в период с 30 ноября 1939 года по 12 марта 1940 года. Военные действия прекратились подписанием Московского мирного договора, по которому Финляндия уступила порядка 10 % своей территории Советскому Союзу.

15 июня министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Хельсинки направит Москве ноту из-за подозрений в нарушении воздушного пространства Финляндии российскими самолетами.

Ранее в Швеции обвинили Россию в нарушении воздушного пространства страны.

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