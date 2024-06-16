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Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

Путин: мусульманские организации вносят вклад в единение народа России

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Алексей Майшев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

Российский лидер отметил вклад мусульманских организаций в единение народа и развитие межрелигиозного диалога.

«Сердечно поздравляю мусульман России с праздником Курбан-байрам», — отметил глава государства.

По его словам, Курбан-байрам помогает сближению людей, напоминает о милосердии и справедливости, раскрывает глубину непреходящих духовных ценностей ислама.

Путин обратил внимание, что мусульмане в России инициируют новые инициативы в сфере культуры, образования и просвещения.

Курбан-байрам — мусульманский праздник жертвоприношения. Он приходится на 10-й день мусульманского месяца Зуль-хиджа, именно в это время завершается хадж — паломничество в священный для верующих город Мекку. Почему в этот день в исламе принято приносить в жертву животных и какие еще традиции и обычаи связаны с Курбан-байрамом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Швеция отказалась вводить запрет на сожжение Корана.

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