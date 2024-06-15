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В России выпустили первую партию лекарства от болезни Бехтерева

Препарат «Сенипрутуг» для лечения болезни Бехтерева вышел в гражданский оборот

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mos.ru

Первая партия препарата компании Biocad «Сенипрутуг» для лечения болезни Бехтерева вышла в гражданский оборот. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что лекарство было разработано учеными из РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН и российской компании Biocad.

По словам ректора Пироговского университета Сергея Лукьянова, «Сенипрутуг» помогает полностью остановить болезнь Бехтерева, не подавляет иммунитет и не вызывает привыкания. Отмечается, что прежние аналоги препарата были менее эффективны.

Болезнь Бехтерева — это хроническое неинфекционное поражение суставов позвоночника и околосуставных тканей. Причины возникновения болезни Бехтерева окончательно не установлены.

До этого российская компания произвела препарат для терапии болезни Бехтерева.

Ранее гинеколог и фармацевт объяснили, как прививка от ВПЧ защищает от рака.

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