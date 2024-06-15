Владимир Зеленский прибыл в аэропорт Цюриха для участия в мирной конференция по Украине в Бюргенштоке, 14 июня 2024 года

«Судилище над Россией»: в Швейцарии стартует конференция по Украине Депутат Затулин назвал саммит по Украине в Швейцарии конференцией войны

В Швейцарии открывается конференция высокого уровня, посвященная урегулированию конфликта на Украине. Как ожидается, мероприятие посетят 57 глав государств и правительств из разных стран. Всего на саммите ждут 100 делегаций. Москву на этот форум не позвали. Чего ждать от саммита и что о нем думают в России, в материале «Газеты.Ru».

Мирная конференция по Украине начинается 15 июня в швейцарском городе Бюргеншток. Двухдневная встреча высокого уровня предполагает участие около 100 делегаций. Помимо различных организаций, присутствовать на встрече будут 57 глав государств и правительств.

Мероприятие активно продвигалось западными государствами и Украиной в качестве важного этапа для урегулирования конфликта. Привлечь к встрече старались как можно больше государств, приглашение направили в более чем 160 стран. Ряд крупных игроков от участия в форуме отказались, в том числе Бразилия, Китай, ЮАР и Саудовская Аравия.

Некоторые государства снизили уровень представительства, к примеру Австралия отправит министра по делам инвалидов. Не ждут на встрече и президента США Джо Байдена, несмотря на поддержку мероприятия Вашингтоном. Американский лидер, как ожидается, будет занят на предвыборной акции в Голливуде.

Причиной отказа большинства стран стало отсутствие приглашения России, участие которой не предполагалось изначально. В Швейцарии такой подход объясняли тем, что встреча якобы поможет создать перспективы для следующих саммитов, на которых Москва уже может стать участницей мирного процесса.

В России не раз отмечали, что без нее какое-либо решение конфликта на Украине невозможно. С этим высказывали солидарность и в других странах, в частности в Китае. Как заявил президент России Владимир Путин, на встрече в Швейцарии говорить о настоящих причинах кризиса не собираются.

«Можно ожидать, что все сведется к общим разговорам демографического характера и новому набору обвинений в адрес России», — заключил глава государства.

Что говорят в Госдуме

Опрошенные «Газетой.Ru» депутаты сходятся на том, что форум в Швейцарии преследует совсем не мирные цели. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что никакого мира эта конференция не принесет, а просто попытается отвлечь внимание от сути происходящего на Украине и ассиметричным образом компенсировать провалы ВСУ.

«Это не конференция мира, а конференция войны. Если вы не приглашаете на так называемый мирный саммит обе стороны, то в этом случае вы просто-напросто проводите смотр рядов среди тех, кто с неприглашенной стороной борется.

Достичь мира на Украине без того, чтобы обсудить это с Россией невозможно. Это понимают и те, кто собирается на встречу в Швейцарии. Они это делают, чтобы использовать сам факт сбора и оказать давление на Россию», — пояснил депутат.

Он добавил, что многие страны, присутствующие на саммите, посылают туда «бессмысленных представителей», так как на них оказали давление и вынудили принять участие в форуме.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков допустил, что целей у саммита в Швейцарии всего три — имитировать миролюбие со стороны Запада, поддержать уже нелегитимного лидера Украины Владимира Зеленского и выявить позицию всех мировых стран по поддержке Киева на перспективу.

«Попытка собрать мировое большинство вокруг бывшего президента Украины, с точки зрения конституции этой страны, как это хотелось бы Вашингтону, не получилось. Мы уже можем говорить о провале саммита, он был обречен изначально, сам факт попытки обсуждать урегулирование без России такое действие обессмысливает и превращает сугубо в пиар-акцию», — уверен депутат.

Как встречу видят в Совфеде

Как заявил «Газете.Ru» глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, с самого начало было очевидно, что встреча в Швейцарии имеет лишь одну цель — сплотить ряды тех, кто продолжает нагнетать страсти вокруг России и пытается ужесточить позицию к тому, что происходит на Украине.

«Ничего хорошего от этого мероприятия ждать не приходится. Ключевые страны от участия уже отказались, а Россию вообще не пригласили. В итоге ставка сделана на медийную экзальтацию того, что происходит на Украине в антироссийском ключе», — подчеркнул сенатор.

С этим отчасти согласен и член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. По его мнению, на саммите в Швейцарии не собираются урегулировать конфликт на Украине, а, судя по всему, будут заниматься судилищем над Россией.

«Если бы они хотели прекратить конфликт, то для этого не нужно устраивать никаких встреч с участием множества государств, на которых Украину выставляют в качестве жертвы. Киеву необходимо говорить с Москвой для урегулирования конфликта. В результате никакого прока от швейцарского саммита не будет. Итогом мероприятия может стать лишь какое-то сиюминутное удовлетворение Зеленского и его команды. Возможно, они получат какие-то деньги и поддержку. Однако реальной пользы для Украины и мира в стране это не принесет», — резюмировал сенатор.