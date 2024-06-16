Медведчук прокомментировал мирную инициативу Путина

Глава движения «Другая Украина» и бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью ТАСС заявил, что мирная инициатива, предложенная президентом РФ Владимиром Путиным, является последним шансом сохранить Украину как государство.

«Новая мирная инициатива Владимира Путина — это последний шанс сохранить украинское государство», — сказал он.

По словам Медведчука, Владимир Путин предлагает вернуть украинцам нейтральное, суверенное, демилитаризованное и денацифицированное государство.

14 июня президент РФ Владимир Путин, выступая в МИД России, заявил, что предлагает следующий мирный план — Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской, Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Российский лидер отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

Ранее в США увидели в мирном плане Путина по Украине призыв к капитуляции.