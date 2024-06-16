Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Кубы прибыл в порт Гаваны, где стоят российские корабли

ТАСС: президент Кубы Диас-Канель прибыл в порт Гаваны, где стоят корабли РФ

close
100%
Jason DeCro/AP

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в  порт Гаваны, куда до этого зашли корабли российского Военно-морского флота. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что мероприятие закрыто для прессы, но прибытие кортежа президента можно было наблюдать у  входа в  порт.

12 июня группа кораблей ВМФ РФ вошла в порт Гаваны. Тогда сообщалось, что корабли пробудут в порту три дня (12-14 июня). Речь идет о фрегате «Адмирал Горшков», атомной подводной лодке (АПЛ) «Казань» — многоцелевой субмарине типа «Ясень-М», танкере-снабженце «Академик Пашин», и спасательном буксире «Николай Чикер».

В министерстве обороны Кубы подчеркнули, что эти корабли не несут ядерное оружие и не представляют угрозы для безопасности региона.

До этого Куба анонсировала заход патрульного корабля флота Канады в порт Гаваны 14 июня.

Ранее в Белом доме отказались исключать Кубу из списка спонсоров терроризма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами