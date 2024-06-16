Президент Кубы прибыл в порт Гаваны, где стоят российские корабли

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в порт Гаваны, куда до этого зашли корабли российского Военно-морского флота. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что мероприятие закрыто для прессы, но прибытие кортежа президента можно было наблюдать у входа в порт.

12 июня группа кораблей ВМФ РФ вошла в порт Гаваны. Тогда сообщалось, что корабли пробудут в порту три дня (12-14 июня). Речь идет о фрегате «Адмирал Горшков», атомной подводной лодке (АПЛ) «Казань» — многоцелевой субмарине типа «Ясень-М», танкере-снабженце «Академик Пашин», и спасательном буксире «Николай Чикер».

В министерстве обороны Кубы подчеркнули, что эти корабли не несут ядерное оружие и не представляют угрозы для безопасности региона.

До этого Куба анонсировала заход патрульного корабля флота Канады в порт Гаваны 14 июня.

Ранее в Белом доме отказались исключать Кубу из списка спонсоров терроризма.