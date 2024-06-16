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Украина будет готова к мирным переговорам при лучшем положении на поле боя

Салливан: Украина захочет переговоров с РФ при улучшении положения на поле боя

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Susan Walsh/AP

Украинские власти сочтут переговоры с Россией о мирном урегулировании более приемлемыми, если улучшат положение своей армии на линии соприкосновения. С таким утверждением выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

«Украина дала понять, что, по ее мнению, война в итоге должна завершиться путем переговоров», — уточнил Салливан.

По мнению помощника американского президента, Украина сначала хочет изменить ситуацию на поле боя, чтобы быть в наилучшем положении на переговорах по мирному урегулированию конфликта.

Салливан подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский не представил США какого-либо иного плана урегулирования, кроме «формулы мира» из 10 пунктов.

До этого стало известно, что Главы нескольких делегаций на конференции по Украине в Швейцарии выкрикивали бандеровские лозунги во время съемки группового фото.

Ранее глава Пентагона заявил, что президент РФ Владимир Путин «не вправе» ставить Украине условия о мире.

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