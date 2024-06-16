В США заявили, что атакованный хуситами сухогруз Verbena подал сигнал бедствия

Украинский сухогруз Verbena, который до этого был атакован силами хуситов из правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах», подал сигнал бедствия, и его экипаж был эвакуирован. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на распространенное заявление Центрального командования ВС США (CENTCOM).

«Сегодня, примерно в 13:45 по времени Саны (совпадает с мск. — «Газета.Ru») экипаж сухогруза Verbena подал сигнал бедствия, означающий, что они покидают судно», — говорится в документе.

В CENTCOM добавили, что на сигнал отреагировал корабль Anna Meta и принял моряков, которых сейчас транспортирует их в безопасное место. Уточняется, что экипаж покинул корабль из-за непрекращающегося пожара и невозможности побороть его.

Кроме этого, американские военные отметили, что находившийся неподалеку иранский фрегат IRIN Jamaran на сигнал бедствия моряков не ответил.

15 июня в управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС заявили, что торговое судно, на котором ранее возник пожар после атаки у берегов Йемена, продолжает гореть и идет ко дну, экипаж был эвакуирован. Также сообщалось, что правящая в Йемене группировка «Ансар Аллах» (хуситы) в Аденском заливе нанесла удар по судну Verbena, принадлежащему Украине.

Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что атакованное правящим на севере Йемена шиитским движением «Ансар Аллах» (хуситы) судно Verbena потерпело крушение в Аденском заливе.

Ранее США ввели санкции против йеменских хуситов.