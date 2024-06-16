Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне стали более лояльны к служебным романам

SuperJob: больше 40% россиян считают, что служебные романы мешают работе

close
100%
Freepik

Каждому второму работодателю нет дела до романтических отношений сотрудников, а каждый третий не осуждает романы между руководством и подчиненными. Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Россияне все более терпимы к романам на рабочих местах. И это не удивительно, ведь каждый двадцатый познакомился со второй половиной на работе. А вот эйчары чаще осуждают романтические отношения в трудовых коллективах.

Среди работающих россиян 24% убеждены в том, что романтические отношения между коллегами никак не влияют на работу. О положительных моментах говорят 8% опрошенных. 41% уверен в том, что служебные романы с сослуживцами мешают работе.

К служебным романам между подчиненными и руководителями 13% россиян относятся нейтрально. Только 7% опрошенных говорят о положительном влиянии подобных отношений. Критикуют их 52% россиян.

Россияне, имеющие опыт свиданий с коллегами или руководителями, чаще утверждают, что подобные отношения имеют положительное влияние на трудовую деятельность или уж, по крайней мере, никак не мешают рабочему процессу.

Среди представителей компаний к служебным романам между сослуживцами нейтрально относится каждый пятый. Каждый десятый считает, что они способствуют делу. По мнению 51% эйчаров, романтические отношения между коллегами мешают работе.

Рассуждая о романтике между руководителями и подчиненными, 11% опрошенных считают, что на общем деле такие отношения никак не сказываются. Только 3% наблюдают их положительное влияние на работу. Служебные романы между подчиненными и начальством критикуют чаще, чем отношения между коллегами: негативные отзывы оставили 68% HR-менеджеров.

Ранее выяснилось, что свыше половины российских работодателей поощряют трудоголизм.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами