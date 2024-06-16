В Белом доме хотят услышать мнение Китая о мирной инициативе Путина

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на полях конференции по Украине, проходящей в Швейцарии, заявил, что американское правительство хотело бы узнать мнение Китая и других стран относительно озвученных президентом России Владимиром Путиным предложений касательно урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пул Белого дома.

«Если честно, я считаю, такие страны, как Китай, нужно спросить: «Считаете ли вы то, что изложил Путин, приемлемой основой для мира?». Потому что, если их ответ «да», то они отворачиваются от Устава ООН», — заявил он.

Салливан отметил, что отсутствие представителей Китая на конференции в Швейцарии говорит о действительной позиции властей относительно украинского конфликта.

Также он заявил, что украинские власти сочтут переговоры с Россией о мирном урегулировании более приемлемыми, если улучшат положение своей армии на линии соприкосновения.

14 июня президент РФ Владимир Путин, выступая в МИД России, заявил, что предлагает следующий мирный план — Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской, Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Российский лидер отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

Ранее глава Пентагона заявил, что президент РФ Владимир Путин «не вправе» ставить Украине условия о мире.