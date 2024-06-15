Военная операция на Украине, день 843-й

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Евросоюз выполнил выдвинутые Венгрией условия для старта переговорного процесса с Украиной о вступлении в сообщество, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

«В последние дни <…> развернулась бурная дискуссия о том, на каких условиях следует начинать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС», — напомнил глава внешнеполитического ведомства.