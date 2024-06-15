Военная операция на Украине, день 843-й

Президент США Джо Байден отказался ехать на первую мирную конференцию в Швейцарии, так как понял, что саммит организовывается только ради украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится под стражей в связи с подозрениями в государственной измене.
Поисково-спасательные работы после обрушения подъезда пятиэтажного дома в Шебекино Белгородской области завершены, об этом сообщили в МЧС России.
Из-под завалов были спасены шесть человек, еще семеро пострадали. Жертвами происшествия стали четыре человека, уточнили в ведомстве.
Солдаты ВСУ бежали со своих позиций в районе населенного пункта Ямполь, «прихватив» оружие и военную технику, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Он уточнил, что беглецов остановили заградотряды ВСУ, «частично» вернув их на позиции.
Верховная рада Украины должна начать обсуждение предложений Путина, часть депутатов уже делает это, сообщил Володин.
Евросоюз выполнил выдвинутые Венгрией условия для старта переговорного процесса с Украиной о вступлении в сообщество, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
«В последние дни <…> развернулась бурная дискуссия о том, на каких условиях следует начинать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС», — напомнил глава внешнеполитического ведомства.
В ночь на 14 июня над Ростовской областью средствами ПВО было сбито три украинских беспилотника самолетного типа, сообщает Минобороны России.
Президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев» оценил работу 58-й общевойсковой армии в зоне проведения специальной военной операции.
Украина не сможет восстановить до наступления зимы все поврежденные блоки электростанций, часть из них полностью разрушена. Об этом сообщил глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
Страны Евросоюза в пятницу не смогли согласовать 14-й пакет санкций против России из-за несогласия Германии по вопросу ответственности дочерних филиалов европейских компаний за нарушение санкционного режима, пишет Reuters со ссылкой на анонимных дипломатов из ЕС.