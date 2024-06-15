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Политика

Военная операция на Украине, день 843-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 843-й день

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Боевая работа расчета 152-мм пушки «Гиацинт-Б» в зоне СВО

Боевая работа расчета 152-мм пушки «Гиацинт-Б» в зоне СВО

Алексей Коновалов/ТАСС
Послы ЕС не смогли на переговорах 14 июня согласовать 14-й пакет санкций против России — этот вопрос был снят с повестки в последний момент из-за позиции Германии, пишет Reuters. Украина не сможет восстановить до зимы все поврежденные энергоблоки, заявил глава «Укрэнерго». Путин заявил, что 58-я армия работает достойно. Средства ПВО за ночь уничтожили над Ростовской областью три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:05

Президент США Джо Байден отказался ехать на первую мирную конференцию в Швейцарии, так как понял, что саммит организовывается только ради украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится под стражей в связи с подозрениями в государственной измене.

8:58

Поисково-спасательные работы после обрушения подъезда пятиэтажного дома в Шебекино Белгородской области завершены, об этом сообщили в МЧС России.

Из-под завалов были спасены шесть человек, еще семеро пострадали. Жертвами происшествия стали четыре человека, уточнили в ведомстве.

8:53

Солдаты ВСУ бежали со своих позиций в районе населенного пункта Ямполь, «прихватив» оружие и военную технику, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Он уточнил, что беглецов остановили заградотряды ВСУ, «частично» вернув их на позиции.

8:49

Верховная рада Украины должна начать обсуждение предложений Путина, часть депутатов уже делает это, сообщил Володин.

8:42

Евросоюз выполнил выдвинутые Венгрией условия для старта переговорного процесса с Украиной о вступлении в сообщество, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

«В последние дни <…> развернулась бурная дискуссия о том, на каких условиях следует начинать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС», — напомнил глава внешнеполитического ведомства.

8:36

В ночь на 14 июня над Ростовской областью средствами ПВО было сбито три украинских беспилотника самолетного типа, сообщает Минобороны России.

8:21

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев» оценил работу 58-й общевойсковой армии в зоне проведения специальной военной операции.

8:15

Украина не сможет восстановить до наступления зимы все поврежденные блоки электростанций, часть из них полностью разрушена. Об этом сообщил глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

8:03

Страны Евросоюза в пятницу не смогли согласовать 14-й пакет санкций против России из-за несогласия Германии по вопросу ответственности дочерних филиалов европейских компаний за нарушение санкционного режима, пишет Reuters со ссылкой на анонимных дипломатов из ЕС.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 843-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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