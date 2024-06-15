Италия обыграла Албанию на Евро-2024

Сборная Италии оказалась сильнее в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года против сборной Албании.

Игра прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась победой действующих чемпионов Европы со счетом 2:1.

Все голы были забиты в первом тайме. На 23-й секунде игры мяч в ворота голкипера итальянской сборной Джанлуиджи Доннаруммы отправил Нэдим Байрами. На 11-й минуте игры счет сравнял Алессандро Бастони. Спустя пять минут окончательный счет встречи точным ударом установил Николо Барелла.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что Албания забила самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы.