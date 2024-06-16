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Опубликованы тезисы из проекта коммюнике конференции по Украине

Reuters: в коммюнике швейцарского саммита есть тезис о контроле Украины над ЗАЭС

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Alexander Ermochenko/Reuters

Проект коммюнике саммита по Украине в Швейцарии содержит тезисы о контроле властей страны над Запорожской АЭС. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ.

«Украинские атомные электростанции, включая Запорожскую атомную электростанцию, должны работать <…> под полным суверенным контролем Украины», — уточнили в сообщении.

До этого Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль заявил, что нарушены все семь столпов ядерной защиты МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. 30 мая он заявил, что надо оставить все реакторы Запорожской АЭС в состоянии холодного останова, поскольку состояние объекта крайне неустойчиво.

В начале июня глава МАГАТЭ сообщил о «подрыве» всех столпов безопаcности на ЗАЭС.

Ранее в МАГАТЭ назвали условия перезапуска Запорожской АЭС.

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