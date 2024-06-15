Не только Моника из «Друзей»: где еще играла Кортни Кокс
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Кортни Кокс, 2022 год
Кортни Кокс, 1983 год
«Мученики науки» (1985-1986)
В начале своей карьеры 21-летняя Кортни Кокс снялась в наивном сериале «Мученики науки» о команде героев с паранормальными способностями. Она сыграла Глорию Диналло — девушку, обладающую навыками телекинеза.
«Мистер Судьба» (1990)
В этой картине о превратностях судьбы с Джеймсом Белуши в главной роли Кокс сыграла его секретаршу и любовницу Джуэл Джаггер.
«Эйс Вентура: Розыск домашних животных» (1993)
В комедии с Джимом Кэрри актриса появилась в роли Мелиссы Робинсон, пресс-секретаря команды «Майами Долфинс», которая обращается к детективу Эйсу Вентуре с просьбой найти похищенного дельфина.
«Друзья» (1994-2004)
Этот сериал дал Кортни Кокс всемирную славу, высокие гонорары и настоящих друзей (ее коллега по площадке Дженнифер Энистон — крестная мать Коко, дочери Кокс и Аркетта). Уже после окончания сериала Кокс призналась в одном из интервью, что «Друзья» научили ее ценить «братские отношения»: «Все хотели друг для друга лучшего. Не было зависти. Было только: «Давайте делать все, на что способны, чтобы получилось лучшее шоу. И давайте поддерживать друг друга в этом».
«Крик» (1996)
В фильмах франшизы «Крик», первый из которых был снят режиссером Уэсом Крейвеном в 1996 году, Кокс сыграла журналистку Гейл Уэзерс. Это единственный из персонажей, который появляется во всех остальных картинах серии — «Крик 2» (1997), «Крик 3» (2000), «Крик 4» (2011), «Крик 5» (2022) и «Крик 6» (2023).
«3000 миль до Грейслэнда» (2001)
В этой криминальной трагикомедии Кокс сыграла женщину по имени Сибил Уэйнгроу, а ее партнерами по съемочной площадке стали Кевин Костнер и Курт Рассел. Фильм с многочисленными перестрелками, погонями и взрывами даже получил номинацию на кинопремию — однако не ту, о которой все мечтают. Картину номинировали на «Золотую малину» как худшую в 2001 году, а Кокс — как худшую актрису второго плана.
«Ноябрь» (2004)
В этом независимом фильме, показанном в 2004 году на фестивале в Сандэнсе, Кокс смогла проявить себя как драматическая актриса. Она сыграла фотографа Софи Джейкобс, жизнь которой перевернулась после трагической гибели бойфренда.
«Желтая пресса» (2007-2008)
В сериале, который выпускала продюсерская компания Кокс, актриса сыграла Люси Спиллер — главного редактора сразу двух таблоидов. Шоу выдержало два сезона: поначалу критики приняли его прохладно, но ко второму году, кажется, привыкли.
«Город хищниц» (2009-2015)
Хищница в данном случае — одинокая женщина слегка за 40, которая пытается найти свою любовь в небольшом городке при сильной конкуренции. Ее и сыграла Кортни Кокс.
«Сияющая долина» (2022-2023)
Комедийный триллер, состоящий из восьми серий, шел в течение одного сезона. Кокс сыграла в нем главную роль — писательницу Патриши Фелпс, автора одного бестселлера. В сериале также снялись Грег Киннер, Шерилин Фенн и Мира Сорвино.
Американской актрисе Кортни Кокс 15 июня исполнилось 60 лет. За актерскую карьеру у нее были две значительные роли — Моника Геллер в знаменитом сериале «Друзья» и Гейл Уэзерс в фильмах франшизы «Крик». Кроме того, в киноиндустрии она пробовала свои силы в качестве режиссера и исполнительного продюсера, а в 2004 году вместе с теперь уже бывшим мужем Дэвидом Аркеттом основала продюсерскую компанию Coquette Productions.
Где еще снималась Кортни Кокс — смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».