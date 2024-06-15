Не только Моника из «Друзей»: где еще играла Кортни Кокс

Американской актрисе Кортни Кокс 15 июня исполнилось 60 лет. За актерскую карьеру у нее были две значительные роли — Моника Геллер в знаменитом сериале «Друзья» и Гейл Уэзерс в фильмах франшизы «Крик». Кроме того, в киноиндустрии она пробовала свои силы в качестве режиссера и исполнительного продюсера, а в 2004 году вместе с теперь уже бывшим мужем Дэвидом Аркеттом основала продюсерскую компанию Coquette Productions.

Где еще снималась Кортни Кокс — смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».