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Не только Моника из «Друзей»: где еще играла Кортни Кокс

Актрисе Кортни Кокс исполнилось 60 лет

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Американской актрисе Кортни Кокс 15 июня исполнилось 60 лет. За актерскую карьеру у нее были две значительные роли — Моника Геллер в знаменитом сериале «Друзья» и Гейл Уэзерс в фильмах франшизы «Крик». Кроме того, в киноиндустрии она пробовала свои силы в качестве режиссера и исполнительного продюсера, а в 2004 году вместе с теперь уже бывшим мужем Дэвидом Аркеттом основала продюсерскую компанию Coquette Productions.

Где еще снималась Кортни Кокс — смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».

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