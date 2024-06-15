Предложение РФ о мирном урегулировании на Украине Североатлантический альянс встретил провокацией. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, передает РИА Новости.

«От высокопоставленного чиновника НАТО в прессе появилась информация, что альянс готов мобилизовать более 300 тысяч солдат против России», — сказал он.

По словам Филиппо, это провокационный ответ. Блок не планирует отступать, он выбирает эскалацию, не исключая мировую войну. Французский политик обратил внимание, что это «крайне безответственно и опасно».

Накануне лидер партии «Патриоты» объяснил отказ НАТО от мирной инициативы РФ Владимира Путина. По его словам, еще хуже, что в альянсе угрожают и заявляют о нахождении в состоянии высокой степени готовности нескольких сотен тысяч солдат. Такое развитие событий говорит о том, что в НАТО хотят войны, считает политик.

Ранее глава Пентагона заявил, что Путин «не вправе» ставить Украине условия о мире.