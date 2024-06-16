Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украине предрекли референдумы о воссоединении с РФ

Медведчук заявил, что Украину ждут референдумы о воссоединении с Россией

close
100%
РИА Новости

Украину при условии отказа от предложений президента РФ Владимира Путина о мире ждет череда референдумов по воссоединению с Россией. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает ТАСС.

Он напомнил, что если бы не было госпереворота на Украине в 2014 году, из ее состава не вышли бы Крым и Севастополь. По словам Медведчука, если бы выполнились соглашения, то не провозгласили бы независимость ДНР и ЛНР, а Запорожская и Херсонская области не вышли из состава страны.

Глава движения «Другая Украина» обратил внимание, что жители воспользовались своим правом на самоопределение и на референдумах высказались за вхождение в состав РФ.

«Этот процесс продолжится», — заключил Медведчук.

До этого ответ Североатлантического альянса на предложение России о мире сочли провокацией.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами