Украину при условии отказа от предложений президента РФ Владимира Путина о мире ждет череда референдумов по воссоединению с Россией. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает ТАСС.

Он напомнил, что если бы не было госпереворота на Украине в 2014 году, из ее состава не вышли бы Крым и Севастополь. По словам Медведчука, если бы выполнились соглашения, то не провозгласили бы независимость ДНР и ЛНР, а Запорожская и Херсонская области не вышли из состава страны.

Глава движения «Другая Украина» обратил внимание, что жители воспользовались своим правом на самоопределение и на референдумах высказались за вхождение в состав РФ.

«Этот процесс продолжится», — заключил Медведчук.

До этого ответ Североатлантического альянса на предложение России о мире сочли провокацией.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.