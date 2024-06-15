Пашинян заявил Баку о готовности расследовать нарушения прекращения огня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов предложить Баку сформировать двухсторонний механизм для расследования нарушений режима прекращения огня на границе. Об этом сообщает ТАСС.

«Думаю, было бы неплохой идеей сформировать двухсторонний механизм для расследования нарушений режима прекращения огня на границе», — сказал он.

13 июня министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций со стороны Вооруженных сил Армении.

Азербайджанская сторона утверждает, что ВС Армении со стороны населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района открыли огонь из стрелкового оружия по позициям соседнего государства в направлении населенного пункта Коханаби Товузского района.

До этого в военном ведомстве Азербайджана сообщали, что подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Гараиман Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане увеличат интенсивность учений в армии.