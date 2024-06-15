Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пашинян заявил Баку о готовности расследовать нарушения прекращения огня

Пашинян предложил создать механизм для расследования нарушений прекращения огня

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов предложить Баку сформировать двухсторонний механизм для расследования нарушений режима прекращения огня на границе. Об этом сообщает ТАСС.

«Думаю, было бы неплохой идеей сформировать двухсторонний механизм для расследования нарушений режима прекращения огня на границе», — сказал он.

13 июня министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций со стороны Вооруженных сил Армении.

Азербайджанская сторона утверждает, что ВС Армении со стороны населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района открыли огонь из стрелкового оружия по позициям соседнего государства в направлении населенного пункта Коханаби Товузского района.

До этого в военном ведомстве Азербайджана сообщали, что подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Гараиман Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане увеличат интенсивность учений в армии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами