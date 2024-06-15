Сотни тысяч человек вышли на марши «Нового народного фронта» во Франции

В министерстве внутренних дел Франции заявили, что около 250 тыс. человек приняли участие в манифестациях левого альянса «Новый народный фронт» по всей Франции. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что в Париже на демонстрацию вышли около 75 тыс. человек.

Корреспондент агентства утверждает, что участники акции прошли от площади Республики до площади Нации. Участники акции шли с плакатами, текст которых призывал «не дать правым одержать победу» во внеочередных выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента Франции).

Полицейские не вмешиваются в происходящие, говорится в публикации. Для обеспечения безопасности на манифестациях МВД мобилизовало 21 тыс. сотрудников правоохранительных органов по всей стране.

До этого телеканал France 24 сообщил, что решение президента Франции Эммануэля Макрона о роспуске Национального собрания и назначении досрочных выборов в законодательные органы стало политическим землетрясением для страны.

Его партия «Возрождение» заняла второе место на выборах в Европарламент, уступив «Национальному объединению», одним из лидеров которого является Марин Ле Пен. После этого французский лидер распустил Национальное собрание и объявил о проведении досрочных выборов.

Ранее Ле Пен заявила, что ее партия готова править Францией.