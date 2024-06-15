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Сотни тысяч человек вышли на марши «Нового народного фронта» во Франции

МВД Франции: в акциях левых партий участвуют около 250 тыс

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Benoit Tessier/Reuters

В министерстве внутренних дел Франции заявили, что около 250 тыс. человек приняли участие в манифестациях левого альянса «Новый народный фронт» по всей Франции. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что в Париже на демонстрацию вышли около 75 тыс. человек. 

Корреспондент агентства утверждает, что участники акции прошли от площади Республики до площади Нации. Участники акции шли с плакатами, текст которых призывал «не дать правым одержать победу» во внеочередных выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента Франции). 

Полицейские не вмешиваются в происходящие, говорится в публикации. Для обеспечения безопасности на манифестациях МВД мобилизовало 21 тыс. сотрудников правоохранительных органов по всей стране.

До этого телеканал France 24 сообщил, что решение президента Франции Эммануэля Макрона о роспуске Национального собрания и назначении досрочных выборов в законодательные органы стало политическим землетрясением для страны.

Его партия «Возрождение» заняла второе место на выборах в Европарламент, уступив «Национальному объединению», одним из лидеров которого является Марин Ле Пен. После этого французский лидер распустил Национальное собрание и объявил о проведении досрочных выборов.

Ранее Ле Пен заявила, что ее партия готова править Францией.

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