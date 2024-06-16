Путин отметил заслуги врачей, работающих в зоне СВО

Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем медицинского работника поблагодарил российских медиков за мужество и профессионализм в ходе работы в зоне спецоперации. Видео опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства заявил, что медицинские работники в условиях специальной военной операции проявляют свои лучшие качества.

«Благодарю всех военных медиков за высочайший профессионализм, мужество, стойкость и неизменную отзывчивость», — сказал президент.

Он также напомнил, что мужество и самоотверженность российских медиков проявилась и в ходе борьбы с коронавирусом, и этот период останется в истории отечественного здравоохранения как настоящий подвиг.

До этого Министр обороны России Андрей Белоусов посетил госпиталь имени А.А. Вишневского, где ему рассказали, что с начала специальной военной операции врачи провели более 300 операций на сердце у военнослужащих. О проведенных операциях министру рассказал начальник центра кардиохирургии, заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук Александр Лищук. По его словам, спасти жизни бойцов удалось благодаря высокотехнологичному оборудованию гибридной операционной, все операции прошли успешно.

Ранее сообщалось, что военные врачи Центрального военно-клинического госпиталя имени А. В. Вишневского провели уникальную операцию по извлечению пули из сердца военнослужащего, который выполнял боевые задачи.