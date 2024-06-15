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Россиянам рассказали о дачных цветах, которые нельзя трогать или нюхать

Врач Иванов: ясенец, лютик, аконит и ежовник меловой — опасные для жизни цветы

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Некоторые дачные растения может быть опасно нюхать и трогать. Об этом «Известиям» рассказал врач Роман Иванов.

Ясенец (дикий бадьян) может оставлять ожоги на коже. Он растет в основном в европейской части России. Из-за красоты цветков люди часто срывают их или пытаются понюхать. Вызванные этим сильные ожоги сопровождаются повышением температуры и головными болями.

Лютик — маленький желтый цветок, растущий вблизи водоемов. Все его части содержат опасные вещества, вызывающие ожоги. При попадании в глаза они могут вызвать временную слепоту.

Фиолетовый цветок аконит, который растет в европейской части России и на юге Сибири, настолько ядовит, что может вызывать паралич дыхания и остановку сердца даже при вдыхании.

Ежовник меловой (растет на юге, преимущественно в Оренбургской области) содержит сильнейший яд — алкалоид анабазин, способный проникать через кожу. Прикосновение к нему опасно для жизни.

Также врач напомнила об опасности ландыша: все его части ядовиты, прикосновение к цветку может вызывать аллергические реакции.

Ранее врач рассказал, что делать при соприкосновении с борщевиком. 

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